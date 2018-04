Tim Matthys kijkt naast streekderby ook uit naar Helleklassieker: “Ik duim voor Degenkolb”

De ideale zondag voor Tim Matthys? Winst van zijn wielerheld John Degenkolb in de klassieker Parijs-Roubaix, gevolgd door een klinkende overwinning met KV Mechelen in de streekderby tegen Lierse. “Mijn liefde voor de koers is groot, maar die voor de bal blijft groter”, stelt Matthys zijn prioriteiten.

Dat Tim Matthys bezeten is door de wielersport is algemeen geweten. Neem maar eens een kijkje op zijn Twitter- of Instagramaccount. Poseren voor de krant op zijn koersfiets doet hij nu liever even niet. ...