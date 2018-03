De Mechelse jaren van Herman De Coninck: “Het verbaast me dat nog niemand zijn leven neerschreef”

Mechelen -

Twintig jaar geleden, op 22 mei 1997, overleed dichter en journalist Herman de Coninck aan een hartstilstand in Lissabon. Hij was amper 53 jaar. Hij werd geboren in Hofstade, maar ook Mechelen speelde tot 1971 een grote rol in zijn leven. Daarom wordt 2017 in Mechelen een jaar in het teken van Herman de Coninck. Schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen) wil niet alleen meer aandacht schenken aan de vroegere stadsgenoot, in oktober verschijnt de eerste biografie over de man en morgen en zondag verzorgen 350 leerlingen van het Conservatorium een groot beeldend muziektheater gebaseerd op de Conincks werken.