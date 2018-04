“Toen we vanuit Iran naar hier zijn verhuisd, hebben we de kersttraditie gewoon in huis gehaald”

Kerstmis bij Sepideh Sedaghatnia, dat is warmte en samenzijn met de familie. “In Iran groeide ik op als moslim, maar we kenden het kerstfeest toen ook al van de katholieke gemeenschap. Nadat we naar hier zijn verhuisd, heeft mama de kersttraditie gewoon in huis gehaald.” Als ze haar favoriete kerstgerecht moet kiezen, gaat Sepi voor ‘polo zereshk’.

“We zijn vrij opgevoed”, zegt de voormalige sommelier van het jaar, die nu ook een eigen zaak heeft, over haar geloof. “Zelf geloof ik in een God en ik aanvaard dat niet alles toeval is. Ik geloof dat ...