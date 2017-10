Actievoerders bezetten kruispunt waar fietsster (27) omkwam

Antwerpen 2018 - Een aantal leden van de actiegroep Spaak en Tandrad hebben woensdag rond 17.50 uur het kruispunt Plantin en Moretuslei en Simonsstraat in Antwerpen even bezet. Op die plaats overleed drie weken geleden een 27-jarige fietsster.

Foto: Kioni Papadopoulos

De ‘bezetting’ duurde zo’n vijf minuten. Spaak en Tandrad was in de jaren negentig actief met het blokkeren van kruispunten in de stad, om zo de aandacht te vestigen op meer verkeersveiligheid voor fietsers.

Op maandag 2 december werd op het kruispunt een 27-jarige vrouw gegrepen door een vrachtwagen. Evelien overleefde de klap niet. Enkele dagen later kwam een 28-jarige man om bij een aanrijding op een kruispunt in de Lange Dijkstraat in Antwerpen-Noord, enkele weken later kwam een 50-jarige fietser om bij een aanrijding door een auto op de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel.