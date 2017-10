Verdediging vraagt vrijspraak voor terroristische moord in Syrië

Antwerpen - De verdediging van Hakim E. (25) uit Vilvoorde heeft woensdag de vrijspraak gevraagd voor de moord op een sjiiet en de gijzeling van een Armeense christen in Syrië. Wat de jihadstrijder aan zijn toenmalige vriendin vertelde in de afgeluisterde telefoongesprekken, doen zijn advocaten als ‘quatsch’ en ‘fantasie’ af.

Hakim E. had op 14 januari 2013 drie keer vanuit Syrië naar zijn toenmalige vriendin Layla gebeld om haar te vertellen dat hij die dag een sjiitische gijzelaar had doodgeschoten met zijn kalasjnikov. Hij vertelde ook over een Armeense christen die werd vrijgelaten na betaling van losgeld. Zijn advocaten vinden dat zijn woorden met een korrel zout moeten genomen worden.

“Hij spreekt zich op verschillende punten tegen. Eerst heeft hij het over losgeld dat in euro’s betaald moet worden, vervolgens zijn het dollars. Hij zegt ook dat de broer het losgeld betaalde, om het dan even later over een zus te hebben. In een van de gesprekken is hij ook aan het lachen en doet hij speels. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat hele verhaal gefantaseerd heeft, om stoer te doen tegen zijn vriendin”, pleitte advocaat Abderrahim Lahlali.

Hakim E. legde echter ook bekentenissen af tegenover de speurders. Zijn advocaten twijfelen of hij wel wist wat hij toen allemaal aan het vertellen was. “Die bekentenis kwam er na twee uur ondervraging, terwijl de psychiaters het erover eens zijn dat hij er maar een uur zijn aandacht kan bijhouden, door het hersenletsel dat hij in Syrië heeft opgelopen”, stelde advocaat Walter Damen.

Hakim E. is gedeeltelijk verlamd, doordat hij granaatscherven in zijn hoofd kreeg. Volgens zijn advocaten begrijpt hij niet meer goed wat er aan de hand is en gaat hij steeds verder achteruit. Zij twijfelen aan zijn toerekeningsvatbaarheid.

“Ook de psychiaters hebben daar geen duidelijk advies over kunnen geven, omdat een inobservatiestelling niet mogelijk was. Ze hebben hun bevindingen dan ook onder voorbehoud geformuleerd, wat mij als advocaat van de verdediging in een bijzonder moeilijke positie plaatst”, zei meester Damen. Hij had bij aanvang van het proces om een uitgebreid psychiatrisch onderzoek gevraagd, maar het hof ging daar (voorlopig) niet op in.

De verdediging pleitte dus de vrijspraak voor de moord en de gijzeling. Dat Hakim E. deelnam aan de activiteiten van de terroristische organisaties Sharia4Belgium en Majlis Shura Al Mujahidin werd niet betwist.

Arrest op 21 december.