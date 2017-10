Daarom schenkt Axel Daeseleire 10.000 euro aan vijf Antwerpse daklozen

Antwerpen - Antwerpenaar Axel Daeseleire is vanaf donderdag opnieuw te zien op de Vlaamse televisieschermen als presentator van ‘Project Axel’, zijn nieuwe programma op Vier. Daarin schenkt Daeseleire 10.000 euro aan vijf Antwerpse daklozen en tracht hij hen te helpen. Maar waarom geeft hij precies dat bedrag, en niet meer of minder?

In een vooruitblik geeft Daeseleire de reden van het bedrag mee. “Ik woon al veertig jaar in Antwerpen. Ik voel me hier thuis, ik heb hier een huis, een adres, een warm nest. Maar dat heeft niet iedereen. In deze stad wonen zo’n 500 daklozen. Een paar jaar geleden heeft Londen een project opgezet: vijftien daklozen kregen een jaar lang persoonlijke hulp en enkele duizenden ponden om hun meest ernstige problemen aan te pakken. Het werd een groot succes. Experts hebben berekend dat een dakloze 10.000 euro nodig heeft om van straat te geraken.”

Of het bij de daklozen in Antwerpen ook werkt, kan u vanaf donderdagavond volgen. De eerste aflevering van ‘Project Axel’ start om 20.35 uur op Vier.