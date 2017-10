Opnieuw ernstige problemen met Tax-on-web

Brussel - Zowel zelfstandigenorganisatie NSZ als ondernemersorganisatie Unizo signaleren dat er opnieuw zware technische problemen zijn met Tax-on-web, de applicatie die voor de aangifte van de personenbelasting gebruikt wordt. Minister Van Overtveldt van Financiën had eerder deze week de deadline voor boekhouders die de aangiftes voor de personenbelasting van hun klanten indienen al uitgesteld van 26 naar 31 oktober omwille van eerdere technische storingen.

Maar daarmee zijn de problemen blijkbaar niet van de baan. Sinds dinsdagavond kregen NSZ en de bij haar aangesloten boekhouderorganisatie KVABB naar eigen zeggen “weer tal van klachten binnen omdat de mandatenlijst in tax-on-web verdwenen is en tax-on-web niet beschikbaar is. Met een mandaat geeft een klant een boekhouder de volmacht dat die zijn aangifte mag indienen.”

NSZ en KVABB vragen daarom bijkomend uitstel. Ze dringen er bij minister van Financiën Van Overtveldt nogmaals op aan om te investeren in betere en krachtigere technologie die zulke fouten en problemen onmogelijk maakt.

Ook ondernemersorganisatie UNIZO heeft de voorbije uren heel wat klachten binnengekregen over grote problemen met de aangiftes van de belastingen. “Wij hebben dit aangekaart bij het kabinet en vragen een snelle oplossing op korte termijn en een permanente oplossing op lange termijn, want dit probleem komt elk jaar terug”, aldus Unizo.

(belga)