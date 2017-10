Rock ’n roll legende Fats Domino (89) overleden

Fats Domino, de pianist die wereldberoemd werd dankzij hits als Blueberry Hill, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media.

Fats Domino kwam uit New Orleans en werd wereldberoemd dankzij de aangrijpende songs die hij schreef en speelde op zijn piano. Tot zijn bekendste songs behoren Blueberry Hill, Ain’t That a Shame en Walkin’ to New Orleans. Hij kreeg in 1987 de Grammy Lifetime Achievement Award.

Woensdag is hij op 89-jarige leeftijd overleden, laat zijn familie weten. Volgens zijn dochter was hij omringd door zijn familie en geliefden toen hij zijn laatste adem uitblies.