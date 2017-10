Alison Van Uytvanck bereikt kwartfinales ITF Poitiers

Alison Van Uytvanck (WTA 79) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ITF-toernooi in het Franse Poitiers (100.000 dollar).

Op het Franse hardcourt (indoor) was Van Uytvanck, het vierde reekshoofd, in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Oekraïense kwalificatiespeelster Katarina Zavatska (WTA 250). Na 1 uur en 14 minuten gaf het scorebord de 6-3, 6-2 setstanden aan.

Bij de laatste acht kijkt Van Uytvanck de winnares van het duel tussen de Française Pauline Parmentier (WTA 82) en de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 129) in de ogen. Pera schakelde dinsdag Maryna Zanevska (WTA 147) uit in de openingsronde. Yanina Wickmayer (WTA 111) won haar openingsmatch met 6-1, 4-6 en 6-2 tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 146). In de volgende ronde treft ‘Wicky’ de Turkse Basak Eraydin (WTA 172).

Later op de dag komen Wickmayer en Zanevska in actie in de kwartfinales van het dubbeltoernooi, weliswaar niet als duo.