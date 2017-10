25 jaar na historische ruimtereis: hulde aan Dirk Frimout, de astronaut met de eeuwige glimlach

Brussel - De 76-jarige Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte, werd woensdag gehuldigd in het planetarium in Brussel. Gewezen collega’s bejubelden hem. Een honderdtal lagere schoolkinderen liet zien dat de astronaut, vijfentwintig jaar na zijn ruimtevlucht, nog steeds een inspiratiebron is.

In 1992 nam Dirk Frimout met het Amerikaanse ruimteveer Atlantis deel aan een missie van negen dagen. Het was een geslaagde ruimtevlucht. Er werden twaalf experimenten uitgevoerd van het project Atlas-1.

Meer nog dan de wetenschapper Frimout, werd de mens gehuldigd. Gewezen collega, Carlos Lippens, vat het zo samen: “Hij verenigt alle Belgen. Vlamingen, Walen, Brusselaars, voelden zich in 1992 eensgezind fier, landgenoot te zijn van Dirk Frimout. Maar hij is niet veranderd na dat ruimteavontuur. Hij is eenvoudig en vriendelijk gebleven, een man met een eeuwige glimlach, geen dikke nek.”

Ook een hondertal scholieren bracht hulde aan Frimout. Ze zongen voor hem en brachten teksten voor. De jubilaris had een boodschap voor hen die ook astronaut willen worden: “Zoals in alle carrières zijn er hoogtes en laagtes, maar je moet proberen vol te houden. Je mag het niet te snel opgeven. Bij mij heeft het ook twintig jaar geduurd voor ik de ruimte in kon.”

Bij de jongeren vandaag spreekt vooral naar Mars gaan tot de verbeelding. Frimout: “Dat is nu het grote project. De persoon die als eerste voet gaat zetten op Mars loopt hier nu al rond. Die Marsreis zal even inspirerend zijn als de eerste man op de Maan voor onze generatie.”

Of iedereen astronaut wilde worden wou de burggraaf tot slot nog weten. “Ik niet, want ik heb hoogtevrees” antwoordde eentje. “Daar heb je in de ruimte geen last van”, verzekerde Frimout haar.

