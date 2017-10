Kendall Jenner geeft 7 miljoen euro uit aan nieuw huis

Amper 21 is ze, maar Kendall Jenner heeft zopas 7 miljoen euro gespendeerd aan een huis in Beverly Hills. De Spaanse villa is meer dan 6.000 vierkante meter groot en was vroeger eigendom van Charlie Sheen, die het voor zijn ex-vrouw kocht.

Kendall Jenner heeft voor 7 miljoen euro een villa op de kop getikt in Beverly Hills en meer bepaald in Mulholland Estates. Dat is een 'gated community' waar ze goed is afgeschermd van mogelijke stalkers en paparazzi. Het huis is opgetrokken in een Spaanse stijl en dateert uit 1991.

Het herbergt onder meer zes fonteinen, vijf slaapkamers, zes badkamers, een cinemazaal, een spa, een tennisveld, een speelkamer voor haar vele nichtjes en neefjes en natuurlijk ook een zwembad.

Het is al de derde keer dat het jonge topmodel een huis koopt. De twee andere, die zich ook in Hollywood bevonden, heeft ze ondertussen met winst van de hand gedaan.