Provincie Antwerpen krijgt 36 bijkomende hybride bussen

De provincie Antwerpen krijgt binnenkort 36 extra hybride bussen. Daarmee stijgt het aantal hybride bussen in de provincie naar 78, of 1 op 7. Met deze investering van ruim 11 miljoen werkt De Lijn voort aan de vergroening en vernieuwing van haar vloot. De eerste nieuwe voertuigen worden begin 2018 in gebruik genomen.

“We hebben het investeringsbudget van De Lijn fors verhoogd om de voertuigenvloot versneld te kunnen vernieuwen. We investeren in moderne, snelle, comfortabele en duurzame voertuigen. Zo sparen we het milieu en op termijn ook onze eigen portemonnee”, zegt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Een hybride bus verbruikt ruim 20 procent minder, wat per bus neerkomt op 5400 liter diesel per jaar. Daardoor ligt ook de uitstoot van CO2 een pak lager, wat goed is voor de luchtkwaliteit. Deze winst komt bovenop die van de 42 hybride bussen die al in de provincie rondrijden.