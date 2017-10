Jani sluit voor eens en altijd vrede met marktkramers

Stylist Jani Kazaltzis laat weleens duidelijk blijken dat hij het niet heeft voor mode van de markt, maar in de nieuwste aflevering van ‘Zo Man Zo Vrouw’ ontmoet hij marktkramers Cristel (54) en Guy (57) uit Waasmunster die er wel soms shoppen. Tijd om de plooien glad te strijken...

De passage uit ‘Jani Gaat’, waarin de stylist als verzorger van bewoners uit een zorgcentrum naar de markt gaan om kleren te shoppen, is bij veel marktkramers in het verkeerde keelgat geschoten. “Dat ik iets op de markt ging kopen, nee. Dat is erover. Mijn hele reputatie is naar de kloten”, zei hij toen. Maar nu komt Jani met een soort vredesoffensief voor marktkramers en voorziet hij Cristel en Guy van een nieuwe look.

Cristel vindt zichzelf te zwaar en probeert haar lichaam te verstoppen onder wijde broeken, losse blouses of een multifunctionele ‘pachino’ - een trend op de markt. Guy heeft het dan weer voor felle prints en houthakkershemden. Beiden willen ze graag iets zien veranderen, zo willen ze gekleder en casual tegelijk voor de dag komen. Jani neemt het koppel mee naar het shoppingcenter - neen, niet naar de markt - en dat leidt tot een verrassende make-over.

Zo Man Zo Vrouw, donderdag om 20 u 35 bij Vijf.