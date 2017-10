Vlaamse verloor maag en galblaas na drinken van giftig water: producent Coca-Cola ook in beroep veroordeeld

Kathleen Steegmans bij het proces in Hasselt. Foto: Serge Minten

Coca-Cola moet betalen voor de vergiftiging die de zwangere Kathleen Steegmans (34) in 2013 opliep nadat ze een flesje Chaudfontaine dronk. Dat heeft woensdag het Antwerps hof van beroep beslist dat zo de uitspraak van de Hasseltse correctionele rechtbank in 2015 bevestigt.

De Diepenbeekse werd levensgevaarlijk ziek en verloor haar maag en gal. In het flesje bleek zinkchloride te zitten. Coca-Cola claimde dat het niet door hun toedoen erin was terechtgekomen. Op basis van de wet op de productaansprakelijkheid is de frisdrankengigant toch schuldig bevonden.

“Die wet houdt in dat producenten aansprakelijk zijn voor producten met gebreken. Consumenten moeten geen fout van de producent bewijzen, enkel dat er een gebrek is in het product en dat zij daardoor schade geleden hebben”, zegt advocaat Steve Geerdens die het opnam voor Steegmans.

Een deskundige moet nu de schade begroten die ettelijke tienduizenden euro’s zal bedragen. De burgerlijke rechtbank in Hasselt zal hier later uitspraak over doen.