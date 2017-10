Tom Dice: “Vrienden lieten me vallen, dat was schrikken”

Het is bijna acht jaar geleden dat Tom Eeckhout – beter bekend als Tom Dice – met ‘Me and My Guitar’ op het Songfestival van Oslo een knappe zesde plaats veroverde. De wereld lag aan zijn voeten, maar daarna ging hij door een moeilijke periode. “Mijn vrienden lieten me vallen.”

Tom Dice vindt het helemaal niet erg dat ‘Me and My Guitar’ nog altijd aan hem blijft plakken. Integendeel. Dat is nog altijd een van de schoonste dingen die ik heb gedaan. Ik ben daar supertrots op”, vertelde hij dinsdagavond in ‘Van Gils en Gasten’.

Na zijn prestatie op het Eurovisiesongfestival was Tom Dice gelanceerd. Hij kreeg succes in het buitenland, mocht in het voorprogramma van Taylor Swift spelen. De wereld lag aan zijn voeten. Maar toen viel het stil.

“Ik kwam op het punt dat ik eigenlijk gewoon geen tijd had gehad om nieuwe muziek te schrijven. Dus dan heb ik die tijd genomen. Maar ik begon wel te voelen dat de steun rondom mij verminderde. Het gaat snel.”

Foto: VRT

“Vrienden die ik dacht te hebben, waren er ineens niet meer echt voor mij. Ik kwam terug met nieuwe muziek en mensen van wie ik dacht dat ze vrienden waren, lieten voelen: ‘Ik zie dat het moeilijker is voor hem, dat hij opnieuw moet vechten voor zijn plaatsje, we gaan hem laten vallen’. Zo voelde het toch.”

“Dat had ik niet verwacht. Van sommigen wel, ik ben ook niet naïef. Maar van een paar had ik het echt niet gedacht, en dat is schrikken.”

Mémé Jacqueline

“Mijn familie is me wel altijd blijven steunen. En dan vooral mijn mémé Jacqueline. Zij is voor de zomer geopereerd moeten worden, ze had een gezwel in haar been. Zij heeft veel grotere problemen dan ik en dat heeft haar niets veranderd. Ze is heel moedig. Ik kijk op naar haar. Toen dacht ik: ‘Tom, ga er toch gewoon voor. Er zijn ergere dingen. Als zij dat kan, kan ik dat ook.’”

Zijn nieuwe single ‘Cannonball’ is dan ook op zijn grootmoeder geïnspireerd. En dit is voor Tom Dice het begin van een nieuw verhaal. “Dit is de eerste single van een tweeluik, de volgende single zal een vervolg zijn hierop.”