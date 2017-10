Geen treinen tussen Antwerpen en Gent na beschadiging van bovenleiding

Aan een overweg in Lokeren heeft woensdagochtend een vrachtwagen de bovenleiding aangereden. Daardoor is er geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk tussen Antwerpen en Gent, in beide richtingen. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Er worden bussen ingelegd, en ook omrijden via Brussel “kan altijd”, zegt Crols. Verdere details over een oplossing van de reizigers worden nog bekeken.

In de buurt van die overweg heeft een trein die op weg was van Gent naar Antwerpen even stilgestaan. Intussen is die aan het terugkeren naar Gent.