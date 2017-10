Tamino ontroert in april De Roma

De razendpopulaire Tamino zorgde al voor emotionele passages op Rock Werchter, Pukkelpop en AB, nu komt de jonge Antwerpenaar ook naar De Roma. Tamino kondigde woensdag aan dat hij op 23 april 2018 in de prachtige zaal in Borgerhout zal optreden.

Een ‘match made in heaven’ zou je kunnen zeggen, zijn karakteristiek stemgeluid in de al even karakteristieke De Roma. Met zijn debuutplaat ‘Tamino’ gooide hij grote ogen, zowel in België als in de rest van Europa. Nummers als ‘Habibi’, ‘Cigar’ en ‘Reverse’ klinken zo intens, dat je zelfs zou vergeten dat Tamino amper 21 is. De Antwerpenaar met Egyptische roots vierde afgelopen dinsdag trouwens zijn verjaardag.

Op maandag 23 april 2018 staat hij in De Roma in Borgerhout. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 27 oktober om 10u. Meer informatie vindt u op deze website.