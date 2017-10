Na een sterke inhaalrace werd Stoffel Vandoorne niet beloond met een puntenfinish. Lang tijd om daarbij stil te staan heeft onze landgenoot echter niet, komend weekend is er immers al de GP van Mexico.

In zijn vooruitblik naar de GP van Mexico sprak onze landgenoot alvast eerst zijn steun uit aan de slachtoffers van de aardbevingen in Mexico.

"We gaan naar Mexico City terwijl we goed en wel de huidige situatie daar beseffen. Na zo'n verschrikkelijke ramp willen we al onze steun en beste wensen uitspreken aan de mensen van Mexico," aldus Vandoorne.

De Autódromo Hermanos Rodríguez vormt voor McLaren-Honda echter een serieuze uitdaging. Het enorm lange rechte stuk benadrukt immers nog maar eens het pijnpunt van de wagen van McLaren: het gebrek aan vermogen.

"Wat McLaren-Honda betreft zal Mexico een erg moeilijke race worden en dat omwille van het erg lange rechte stuk en de grote hoogte waarop gereden wordt. Dat zijn twee karakteristieken die het voor ons moeilijker maken," blikt Vandoorne vooruit naar het raceweekend in Mexico. "Aangezien ik in Austin op de racedag mijn motor heb moeten vervangen hopen we dat ik geen bestraffingen zal krijgen in Mexico. Momenteel wachten we echter af en zullen we op vrijdag zien of een motorwissel noodzakelijk is."

"De laatste keer dat ik naar Mexico City ging was twee jaar geleden en ik heb toen enorm van die ervaring genoten. We verbleven in de stad en het was erg cool daar. Ik herinner mij nog de geweldige sfeer die er rondom het circuit heerste en ik kijk er naar uit om naar daar terug te keren."

Van de laatste naar de twaalfde plaats, een erg sterke en bemoedigende race was het voor Vandoorne in Austin, een circuit waarop hij nog nooit had gereden. Ook komend weekend zal Vandoorne in actie komen op een voor hem 'nieuw' circuit. Vandoorne kijkt er echter naar uit om voor het eerst op de Autódromo Hermanos Rodríguez te rijden.

"De fans zijn er geweldig en het coolste gedeelte van het circuit is het stadion-gedeelte. Er zitten daar enorm veel mensen. Ik heb me al enige tijd proberen voorbereiden op dit circuit, dat heb ik samen met mijn engineers gedaan en ik heb ook in de simulator gezeten. Ik kijk er naar uit om op vrijdag voor de eerste keer daar echt te kunnen rijden," besluit Vandoorne.

