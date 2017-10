Max Verstappen ook in Austin verkozen tot 'Driver of the Day'

Max Verstappen is tijdens de GP van de Verenigde Staten voor de derde keer dit seizoen tot 'Driver of The Day' verkozen.

Het slot van de GP van de Verenigde Staten bracht zowel spektakel als teleurstelling en frustratie voor Max Verstappen. De Nederlander haalde enkele bochten voor het einde van de race Kimi Raikkonen in maar ging daarbij te breed naast de baan rijden. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden en verloor zijn podiumplaats aan Kimi Raikkonen.

Desondanks reed Verstappen een uitstekende race. Van op de zestiende plaats vertrekken en als vierde finishen, het blijft een schitterende prestatie en dat beseften ook de F1-fans. Ze verkozen Verstappen dan ook tot 'Driver of The Day'.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Sebastian Vettel

GP van China: Max Verstappen

GP van Bahrein: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Valtteri Bottas

GP van Spanje: Sebastian Vettel

GP van Monaco: Sebastian Vettel

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Azerbeidzjan: Lance Stroll

GP van Oostenrijk: Valtteri Bottas

GP van Groot-Brittannië: Daniel Ricciardo

GP van Hongarije: Kimi Raikkonen

GP van België: Lewis Hamilton

GP van Italië: Daniel Ricciardo

GP van Singapore: Lewis Hamilton

GP van Maleisië: Sebastian Vettel

GP van Japan: Max Verstappen

GP van de Verenigde Staten: Max Verstappen

