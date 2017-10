Bewolking en hier en daar regen

Brussel - In de noordwestelijke helft van het land zijn er woensdagochtend opklaringen en wolkenvelden, in het zuidoosten is het grijs met lage wolken en nevel. De bewolking neemt geleidelijk toe vanaf de Noordzee, en vooral dichtbij de Nederlandse grens kan er soms lichte regen vallen. In de Ardennen trekken de wolken dan weer langzaam weg en kan de zon tevoorschijn komen. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag blijft het op de meeste plaatsen in Vlaanderen zwaarbewolkt of betrokken met soms lichte regen. In Wallonië zijn er meer opklaringen, maar vooral in de Ardennen kunnen er lage wolken en nevel of lokale mist opduiken. De minima liggen tussen 8 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 11 en 15 graden elders.

Dezelfde weersituatie op donderdag: veel bewolking met soms lichte neerslag in het noorden en droog weer met kans op mooie opklaringen in het zuiden. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden.

Op vrijdag begint de dag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen. In de loop van de voormiddag wordt het in Vlaanderen droger met opklaringen, maar ook nog kans op een lokale bui. In het zuiden van het land blijft het langer regenen. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden.

Zaterdag begint de dag droog met opklaringen en wolkenvelden. Later groeit de kans op buien. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden aan zee. Ook zondag is het nog wisselvallig met opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in de Ardennen en de kuststreek. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden aan zee.