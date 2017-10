Geen betere publiciteit denkbaar voor Antwerpen dan de top tien van Lonely Planet

Lonely Planet, de wereldberoemde uitgever van reisgidsen, roept Antwerpen uit tot een van de tien steden die je in 2018 moet hebben gezien. Nog in de lijst staan onder meer Sevilla, Hamburg, Detroit, Canberra en de voor velen nog onbekende Italiaanse parel Matera. Antwerpen vertoeft dus in uitstekend gezelschap. De vermelding is een serieuze opsteker voor de stad. De lijst van vorig jaar werd maar liefst 230 miljoen keer bekeken via sociale media. Dat zal dit jaar niet minder zijn. Betere publiciteit is niet denkbaar.

De nieuwe top tien werd bovendien bekendgemaakt op dezelfde dag als het nieuws dat volgend jaar de eerste spade in de grond gaat voor de Oosterweelverbinding. Twee keer goed nieuws dus.

Volgens de jury van experts en reisjournalisten van Lonely Planet is Antwerpen een stad met een rijke geschiedenis, maar ook gerenommeerd voor haar modern design en haar kunstenaars van wereldniveau.

Een reden om de stad in 2018 te bezoeken is de organisatie van het Barokjaar, maar ook het Eilandje wordt vermeld met zijn bars, restaurants en architecturale hoogstandjes. Het artikel bij de lijst zal elke Antwerpenaar helemáál doen blozen van trots. ‘Is Antwerpen niet altijd de coolste stad geweest’, vraagt de auteur zich af, om daarna een geschiedenis te schetsen van Plantin tot Rubens en van de Antwerpse Zes tot Tomorrowland. Wie dit waar ook ter wereld leest, boekt meteen een ticket.

En de kans is heel groot dat hij na enkele dagen of weken ook tevreden weer huiswaarts keert. Antwerpen is gewoon een fantastische stad en heeft met zijn erfgoed en zijn creativiteit de potentie om duizenden toeristen te charmeren.

Al kan het altijd beter natuurlijk. Om te beginnen moet je in Antwerpen geraken om van al het moois te genieten. En dat kan een probleem zijn. Als die enthousiaste toerist met de auto komt, rijdt hij zich gegarandeerd vast in het verkeer. Komt hij met de trein, dan kan hij weliswaar meteen een van de mooiste stations van Europa bewonderen, maar als hij daarna afdaalt naar de metro, volgt de ontnuchtering in de ongezellige hallen en bij de kapotte aankondigingsborden. En als hij de stad per fiets wil verkennen, moet hij in veel straten verdomd behendig zijn om overeind te blijven.

De infrastructuur in en rond de stad loopt achter op de creativiteit van de Antwerpenaren en op de stadsontwikkeling. Dat zal jammer genoeg elke toerist opvallen die zich naar of in de stad verplaatst. Nochtans draagt die infrastructuur in hoge mate bij tot de aantrekkelijkheid van een stad. Goede toegangswegen, veilige fietsroutes en comfortabel openbaar vervoer horen bij een toeristische stad als boter bij de vis. Als Antwerpen de juiste keuzes maakt en de plannen die er zijn met bekwame spoed uitvoert, staat de stad over tien jaar nog altijd in de top tien van Lonely Planet. Tot vreugde van de toeristen en van de Antwerpenaren zelf.