Samantha is woedend nadat ze haar vermiste kat terugvindt: “Hoe kun je zo ziek in je hoofd zijn?”

Twee dagen lang was een kater uit Aalsmeer vermist, maar toen Samantha Huften haar dier terugvonden, wist ze niet wat ze zag. Het beestje rechtte helemaal verkleumd haar rug van de schrik, terwijl ze volgespoten was met gele smurrie. “Hoe kun je? Hoe kun je zo ziek in je hoofd zijn dat je een beest dit aan doet?” schrijft het baasje van Snow op haar Facebookpagina.

Toen de kat van de Samantha Huften uit zaterdagavond nog steeds niet thuis was gekomen, rook ze onraad. Het was niets voor haar kat Snow om niet terug te keren. “Snow is normaal altijd thuis”, schrijft Samantha uit Nederland in een Facebookpost. “Hij loopt vaak een rondje mee met de hondjes, maar weet precies waar hij woont.” Ze is er zeker van dat het dier niet vrijwillig met iemand is meegegaan. “Hij laat zich al niet door ons pakken dus laat staan door iemand anders”, klinkt het.

Ziek in hoofd

Haar grootste angst werd maandag werkelijkheid. Ze vond haar driejarig katje miauwend aan de andere kant van de schutting aan haar huis. “Hij kon er niet meer over heen springen en zo troffen we hem aan”, vertelt Samantha bij de foto’s van haar mishandelde katje, die de verschrikkelijke staat van het dier illustreren. Duidelijk het werk van dierenbeulen.

“Hoe kun je? Hoe kun je zo ziek in je hoofd zijn dat je een beest dit aan doet?” schrijft het baasje. “Waarschijnlijk hebben jullie hem hardhandig aan zijn staart gegrepen, aangezien je daar niet meer aan mag komen? Wat hebben jullie nog meer met hem gedaan? Hij zal waarschijnlijk nooit meer dezelfde zijn.”

Thuis, maar enorme stank

Bij de dierenarts bleek al snel dat het niet om verf zou gaan, maar dat de witte kater overgoten was met benzine of terpentine. Snow moest een nachtje daar blijven, maar kon schoon worden gemaakt met biotex. Gelukkig is het diertje nu weer thuis. “Gezien de omstandigheden maakt hij het goed”, laat Samantha tenslotte nog weten. Het diertje heeft enkel nog een hoofdwonde en Snow reageert schuchter als iemand aan zijn staart probeert te komen. “Hij is wel heel rustig. En hij stinkt enorm”, zegt ze nog.

De vrouw uit Aalsmeer heeft meteen een aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat de dader snel gevat kan worden.