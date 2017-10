AA Gent neemt meteen afstand van defensief zwak Eupen

AA Gent heeft dinsdagavond zijn tweede thuiszege van het seizoen laten noteren. De Buffalo’s kozen tegen Eupen al voor de rust definitief het ruime sop: Yuya Kubo opende na twee minuten de score, Moses Simon sloeg in het slot van de eerste helft de definitieve kloof met twee doelpunten vanop de strafschopstip, eindstand 3-0. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bij AA Gent zat Thomas Foket voor het eerst sinds zijn hartoperatie weer in de wedstrijdselectie, maar de rechterflankverdediger greep in laatste instantie naast een bankzittersstatuut. Zat wél op de bank: Danijel Milicevic, die rust kreeg van coach Vanderhaeghe en in de basiself vervangen werd door Samuel Kalu.

Thomas Foket maakte zijn terugkeer Foto: BELGA

De Buffalo’s begonnen als twaalfde in het klassement aan de wedstrijd, met amper één puntje voorsprong op tegenstander Eupen. Dat kon niet, vond Yuya Kubo, die een gedreven start van de thuisploeg al na twee minuten beloonde met de openingstreffer. Daarna bleven de Gentenaars Eupen lange tijd tegen het eigen doel drukken, maar tot grote kansen kwam het niet meer. De bezoekers uit de Oostkantons kwamen halverwege de eerste helft zelfs beter in de wedstrijd, maar verder dan een vrije trap van Leye kwamen de bezoekers niet.

Yuya Kubo opende al vroeg de score in de Ghelamco Arena Foto: BELGA

Sterker nog: net op dat moment, kozen de Buffalo’s definitief het ruime sop toen Moses Simon twee strafschoppen op korte tijd benutte. Eerst na een naïeve fout van de nochtans uiterst ervaren Luis Garcia in de eigen zestien, even later na een trekfout van de al even ervaren Lotiès. Kalinic hield net voor rust de (ietwat overdreven) 3-0 tussenstand op het bord.

Moses Simon viert zijn tweede strafschopdoelpunt Foto: BELGA

Vijf minuten na de pauze stond het zelfs bijna 0-4: Simon dolde met zijn tegenstander op de linkerflank en zette voor, maar Siebe Blondelle verijdelde een makkelijk doelpunt van de goed spelende Yarmechuk. Daarna begonnen beide coaches wissel na wissel door te voeren, en verwaterde de wedstrijd helemaal: voor de Buffalo’s hoefde het niet meer, terwijl Eupen de Gentse verdediging niet kon verontrusten. AA Gent had de score in het laatste half uur zelfs nog kunnen uitdiepen, maar Kubo was te egoïstisch voor Van Crombrugge en verkwanselde een grote kans, en ook Yaremchuck stuitte na slap terugspelen van Lotiès op de Eupense doelman.

Ondanks deze zege blijft AA Gent (door de 0-1 overwinning van Lokeren op het veld van KV Mechelen) twaalfde in het klassement. De Buffalo’s hebben nu 13 punten, voorlopig vijf minder dan Moeskroen op plaats zes en vijf meer dan rode lantaarn KV Oostende.