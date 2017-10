Eerste thuiszege voor KV Oostende dankzij hattrick van Capon

KV Oostende deed onderin een gouden zaak: door in eigen huis Charleroi met 3-0 te kloppen, staan de kustjongens van Marc Couke na hun eerste thuiszege niet langer alleen laatste. Gelegenheidsaanvoerder Brecht Capon was dé man van de match met zowaar een heuse hattrick. Charleroi dreigt na twee gelijke spelen en nu dus een nederlaag bovenaan weg te zakken uit de top twee.

Op papier stond KV Oostende voor een loodzware opdracht: de rode lantaarn kreeg met Charleroi de nummer twee van het klassement op bezoek. Maar de bezoekers moesten het in deze verre verplaatsing op een weekdag doen zonder meegereisde supporters terwijl de thuisploeg de steun kreeg van hun voorzitter die in de spionkop plaatsnam.

Siani was geschorst, waardoor Oostendenaar Capon de aanvoerder werd. Trainer Custovic koos voorts voor een offensieve 3-5-2, met Akpala en Gano samen in de spits. Bij Charleroi verdween Pollet uit de ploeg en kreeg Tainmont de voorkeur op Lukebakio.

In de wetenschap dat vanavond de kloof met KV Mechelen kon worden gedicht, begonnen de Kustboys enthousiast aan de eerste helft en zorgden al vroeg voor wat doelgevaar. Charleroi kwam echter langzaam maar zeker in de wedstrijd en kon via Benavente en Rezaei een aantal keer dreigen. Halverwege de eerste helft was het dan toch de thuisploeg die scoorde, met dank aan gelegenheidsaanvoerder Brecht Capon, die met een gelukje voor de 1-0 zorgde: zijn bal week af op het been van Dessoleil waardoor Penneteau geklopt was.

Na Capons doelpunt verslapte de wedstrijd een beetje. Lombaerts scoorde nog wel met het hoofd, maar dat feestje ging niet door want ref Wim Smet had gefloten voor een fout. Afgezien van een schot van Rezaei dat net naast ging viel er niet veel meer te beleven in de eerste helft.

Na rust zorgde Charleroi voor het eerste doelgevaar met een bal voorlangs maar na amper vier minuten verdubbelde Capon de score. De gelegenheidsaanvoerder stond helemaal vrij, kreeg de bal aangespeeld van Akpala en knalde zijn tweede van de avond mooi langs Penneteau: 2-0.

Felice Mazzu greep in en bracht meteen Bedia en Lukebakio in de ploeg. Benavente was de gevaarlijkste man bij de bezoekers maar de Peruviaanse Spanjaard faalde in de afwerking en een afstandsschot van Rezaei spatte uiteen op de paal. Zo kwam er echter ook ruimte voor de thuisploeg maar na een mooie actie van Akpala Gouden Stier Gano echter over.

Dan toch maar weer Capon, die vanavond duidelijk het doel wél wist staan: de kapitein maakte zijn hattrick vol vanuit een scherpe hoek na een assist van Musona: 3-0!

Benavente, Lukebakio en Rezaei drongen nog aan maar Dutoit hield zijn netten schoon, waardoor Marc Coucke himself het feestje in de tribune op gang kon trekken.

Aangezien concurrenten KV Mechelen en Eupen verloren, doet Oostende onderin een gouden zaak. KVO telt nu evenveel punten als Malinwa maar met een gewonnen wedstrijd meer is het (eindelijk) die rode lantaarn kwijt en bovendien hebben de Oostkantonners amper één puntje meer.

