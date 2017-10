Hulshout - Chef-koks Jess Van Weert en Dirk Ver Heyen hebben de MX-gin, op basis van de pompoen cucurbita maxima, ontwikkeld. “Een oranje gin voor de Nederlandse markt in combinatie met Maxima. Dat is gewonnen”, luidt het.

Dirk Ver Heyen, chef-kok van restaurant Potiron in Kasterlee, gooit in samenwerking met enkele Kastelse ondernemers al hoge ogen met de Kastelse pit, een gin op basis van pompoenpitten die in twintig ...