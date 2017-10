Ruzie bekoeld: Beerschot Wilrijk krijgt dan toch kleedkamers met douches

Wilrijk - Voetbalclub Beerschot Wilrijk krijgt in november dan toch kleedkamers met douches op het Universiteitsplein. Die kleedcabines lagen aan de basis van een stevige ruzie tussen de Kielse voetbalclub en sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).

Voetbalclub Beerschot Wilrijk stuurde afgelopen zomer zijn kat naar de Antwerp Pride vanwege een hoogoplopende ruzie met sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA). De Mannekes wilden elke activiteit boycotten waar de sportschepen bij betrokken was. Aanleiding was onder meer het uitblijven van kleedkamers met douches voor de jeugdspelers van de club.

Volgens het stadsbestuur was er nooit sprake van een conflict, maar werden de procedures gewoon gevolgd. De aanbesteding is afgelopen en in november krijgen de jeugdspelers hun kleedkamers met douches.

Het kabinet van Van Campenhout hoopt dat het dispuut nu achter de rug is.