Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht - William Demoor, directeur klantenbeheer bij het Antwerpse Havenbedrijf, is in de districtsraad uitleg komen geven over de plannen om in de Zouten een wachtkade te bouwen.

Demoor legde uit dat in 2014 meer dan 48.000 aanlopen van binnenschepen werden geteld. In 2016 ging dit al naar bijna 50.000. Er is een tekort aan wachtplaatsen. Er zijn slechts zeven locaties beschikbaar ...