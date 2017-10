Antwerpen - Het beeld De Calvarie in de Schrijnwerkersstraat wordt gerestaureerd. De stad Antwerpen heeft een gespecialiseerd bedrijf aangeduid om het religieuze tafereel in het autovrije winkel-wandelgebied De Wilde Zee te laten onderzoeken en op te knappen.

De Calvarie in de Wilde Zee is een van de weinige beelden in zijn soort die nog op zijn oorspronkelijke plaats staat. Het beeld, dat in 1940 beschermd werd als monument, heeft in de loop der jaren zwaar ...