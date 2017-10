IS-aanhangers bedreigen WK voetbal met foto van bloedende Messi

Beelden van stervoetballer Lionel Messi worden door IS-aanhangers gebruikt om te dreigen met een terreuraanslag tijdens het WK Voetbal volgend jaar in Rusland.

Messi, de Argentijn die speelt voor de Catalaanse club Barcelona, wordt afgebeeld achter tralies, terwijl hij tranen van bloed huilt. Het beeld staat op een propagandaposter die werd vrijgegeven door Wafa Media Foundation, een tak van IS, en verspreid wordt om angst te zaaien onder de supporters van het WK.

Bij de foto staat ook nog de tekst: “Jullie bevechten een staat die ‘falen’ niet in z’n woordenboek heeft staan”

(lees verder onder de foto)

Vorige week nog werd al eens een poster verspreid waarin gedreigd wordt met een aanslag op het WK. Op de afbeelding stond een gemaskerde man met een automatisch wapen, met daarnaast de afbeelding van een bom en de tekst: “Wacht op ons”.

Het WK Voetbal 2018 vindt plaats in Rusland van 14 juni tot 15 juli. De matchen zullen gespeeld worden in 11 steden. De finale vindt plaats in Moskou.