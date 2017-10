Toen Christine Vandenhole (38) haar zoontje Berre van tien weken verloor, sneed het verdriet zo diep dat ze besloot om andere ouders te steunen die hetzelfde meemaken. Na een herinneringsdoos voor baby’s biedt het Berrefonds nu de koesterkoffer voor de familie van overleden kindjes.

“Na de dood van Berre in 2007 zijn we door een heel zware periode gegaan. Maar toen zijn broertje Nand werd geboren (en later nog Twan en Sinne, red.) besloot ik om iets te doen met mijn verdriet. Zo ...