RECENSIE. Het Tweede Gelaat: moordmysterie in de Kempen

Met regisseur Jan Verheyen en Koen De Bouw en Werner De Smedt als Eric Vincke en Freddy Verstuyft brengt Het Tweede Gelaat de ploeg van het acht jaar oude Dossier K opnieuw samen. Helaas voelt deze verfilming van de Jef Geeraerts-thriller Double-face te veel als een gezapige rit op cruisecontrol.

Het verhaal begint op de Kalmthoutse Heide, waar een wandelaar zes onthoofde vrouwenlichamen aantreft. Een andere vrouw (Sofie Hoflack), verward en schaarsgekleed, verschanst zich even verderop in in ...