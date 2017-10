Uw krant lijstte afgelopen weekend de punten op die volgens u, onze lezer, het gevaarlijkst zijn in de provincie. Maar we vroegen u ook om positieve tendensen in te sturen, als die er zijn. Plaatsen waar de veiligheid er voor de fietser de voorbije jaren op vooruit is gegaan. En die zijn er. De rode draad: scheid fietsers zo veel mogelijk van het autoverkeer, en het wordt niet alleen veiliger, maar ook aangenamer fietsen. Vijf voorbeelden van hoe het ook kan.