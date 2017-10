Vrouw verdacht van drie diefstallen met geweld in winkels

Turnhout / Mol -

Een 33-jarige vrouw uit Turnhout zit sinds vorige week opgesloten in de gevangenis op verdenking van drie diefstallen met geweld. Op 2 september kwam het tot een schermutseling in de Carrefour in Mol. Op 31 juli en 10 augustus maakte ze al amok in de Hema in Turnhout.