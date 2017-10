Antwerps hof van beroep buigt zich woensdag over terroristische moord in Syrië

Het hof van beroep in Antwerpen behandelt woensdag de zaak van teruggekeerd Syriëstrijder Hakim E. (25) uit Vilvoorde. Hij werd in februari tot 28 jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank veroordeeld voor een terroristische moord die hij in Syrië gepleegd zou hebben.

Hakim E. was lid van Sharia4Belgium en was in 2012 naar Syrië getrokken, waar hij zich aansloot bij Majlis Shura Al Mujahidin. Die terroristische groepering hield zich onder meer bezig met het gijzelen van ‘ongelovigen’ en het eisen van losgeld.

Hakim E. belde op 14 januari 2013 naar zijn vriendin met de boodschap dat hij een sjiiet geëxecuteerd had, omdat zijn broer onvoldoende losgeld betaald had. “Ik heb hem een kogel door het hoofd geschoten, pang! “, vertelde hij in het afgeluisterde telefoongesprek.

Toen Hakim E. bij gevechten een granaatscherf in het hoofd kreeg, keerde hij op 3 april 2013 terug naar België. Hij werd aangehouden en legde gedetailleerde bekentenissen af. Hij trok die later weer in en verklaarde dat hij het zich niet meer kon herinneren. Volgens de gerechtspsychiater was dat geheugenverlies echter geveinsd.

De rechters in eerste aanleg vonden zijn schuld bewezen. Hakim E. ging in beroep tegen zijn veroordeling. Zijn advocaten willen de gerechtspsychiater en de toenmalige vriendin van Hakim E. laten getuigen op het proces en ze willen ook fragmenten uit het videoverhoor van hun cliënt laten zien.

In eerste aanleg werden samen met Hakim E. nog vijf andere Syriëstrijders vervolgd. Zij werden gelinkt aan een onthoofdingsfilmpje, maar de rechtbank zag te weinig bewijzen voor hun betrokkenheid. De vijf, die verstek lieten gaan, werden vrijgesproken. Het federaal parket ging daartegen niet in beroep.