Antwerpen absolute koploper in aantal buurtinformatienetwerken

Het aantal buurtinformatienetwerken (BIN) in België is gestegen van 864 in 2015 tot 1.070 in 2017. Het overgrote deel is actief in Vlaanderen met als koplopers de provincies Antwerpen (483) en Oost-Vlaanderen (243). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt vandaag 6 BIN’s tegenover 2 in 2015. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken die woensdag een nationaal BIN-Event organiseert.

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren binnen de projecten zijn de burgers, de coördinator, de lokale politie en de lokale overheid.

De formule is eenvoudig: binnen een bepaalde buurt werken burgers samen met de politie om inbraakpogingen of andere verdachte handelingen op te merken en te melden. Een BIN wil het veiligheidsgevoel verhogen, de samenhang in de buurt versterken, buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie, meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers van brand en CO-vergiftiging en een samenwerking tussen burger en politie realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling, aldus Binnenlandse Zaken.

Met 483 BIN’s is de provincie Antwerpen (417 in 2015) absolute koploper, gevolgd door Oost-Vlaanderen (243/224 in 2015), West-Vlaanderen (80/69), Vlaams-Brabant (62/28) en Limburg (15/8). Wallonië en Brussel volgen op afstand. Ook daar is groei: Henegouwen (55/28), Waals-Brabant (43/33), Luik (40/25), Namen (27/16), Luxemburg (16/14) en Brussel (6/2).