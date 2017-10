Uil van meer dan een ton kijkt uit over hartje Mechelen

Mechelen - Spreken wij af aan ‘den Uil?’ De kans is groot dat Mechelaars die uitdrukking binnenkort gebruiken. Het indrukwekkende beeld van kunstenaar Johan Creten aan de kathedraal is dinsdagnamiddag ingehuldigd.

De Grote Vivisector weegt meer dan een ton en is 3,25 meter hoog. De stad had er begin vorig jaar 236.000 euro voor over, maar toch duurde het bijna twee jaar voor het bronzen beeld een plekje kreeg.

Foto: SVH

Vandaag werd het geplaatst, onder het toeziend oog van de kunstenaar zelf. “Het is een van de weinige beelden van mij in de publieke ruimte in ons land en het is met veel emotie en plezier dat ik hier sta”, vertelt Johan Creten. Zelf woont hij ondertussen in Parijs en stelt hij overal te wereld tentoon, van New York tot Seoel.

Dat de kunstenaar voor Mechelen kiest, is te danken aan galerie Transit. “Zelfs al werk ik vandaag met wereldberoemde galerieën, ik blijf mijn ontdekkers trouw”, zegt Creten. Schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen) is daar blij om. “Dit is voor Mechelen en de cultuur in onze stad opnieuw een belangrijk moment. De eer voor de inhoudelijke invulling laat ik aan de Mechelaar”, zegt hij.