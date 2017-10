BOEK. Stephen & Owen King - Schone slaapsters

Over de hele wereld is een vreemd verschijnsel merkbaar. Van zodra een vrouw in slaap valt, wordt ze omhuld met een coconachtig weefsel, waarna ze niet meer wakker wordt. Wie het weefsel wil beschadigen of van de vrouwen wil afhalen, betaalt het gelag. De vrouw in kwestie wordt bijzonder gewelddadig en ontziet niets of niemand.

In het Amerikaanse stadje Dooling, diep in de Appalachian Mountains, verspreidt het virus zich vanuit de vrouwengevangenis. Eén nieuwe bewoner wordt evenwel niet besmet. Over deze vrouw, Evie, gaan al snel de gekste verhalen de ronde. Is ze een medische rariteit of is zij juist diegene die het boosaardige virus verspreidt? De achtergebleven mannen in het stadje, terugvallend op hun primaire instincten, geraken verdeeld in twee kampen. Zij die de vrouwen willen ondersteunen e n zij die hen willen vernietigen. En ondertussen ontwaakt een deel van diezelfde vrouwen in een compleet nieuwe wereld...

Deze spannende en fantasierijke parabel, waarvoor Stephen King met zijn zoon Owen samenwerkte, start als een kruising van Breaking Bad met Orange is the New Black, om gaandeweg toch in meer vertrouwd King-territorium te belanden. Een geheimzinnig iets heeft mannen tegen vrouwen opgezet, waarbij de dames zich allerminst laten doen. Hoewel de actie in dit meanderende verhaal de boventoon voert, nemen de auteurs ruimschoots de tijd om hier en daar enkele sociologische kanttekeningen te maken bij het verpauperde, machistische en wapengekke Amerika dat onder zijn nieuwe president naar nieuwe diepten lijkt af te dalen. Zeer onderhoudende thriller, al hadden er gemakkelijk 150 à 120 bladzijden en tien à twintig personages uit het boek gekund, zonder ook maar enige afbreuk aan het verhaal te doen.



The House of Books, 829p, 25 euro