‘Temptation’-deelneemsters hekelen Rosanna en Pommeline: “Plastische chirurgie promoten is niet oké”

‘Temptation’ Lisa en Lize zijn het zat dat plastische chirurgie op social media wordt gepromoot en maken dat duidelijk in een nieuwe vlog op Lisa’s YouTube-kanaal. De ex van Merijn en de voormalige vlam van Jefferson sneren daarmee - zonder iemand persoonlijk aan te spreken - naar Rosanna en Pommeline, die openlijk communiceren over hun esthetische ingrepen.

De Nederlandse ‘Temptation’ Rosanna liet onlangs haar lippen opspuiten en ging ook langs bij een plastisch chirurg voor een borstvergroting. Haar volgers op Instagram en YouTube zaten op de eerste rij, want de ingrepen werden duidelijk gedocumenteerd. Verleidster Pommeline, die Merijn van Lisa afsnoepte, maakt nu volop reclame voor 26 oktober. Dat wordt een grote dag voor de blondine, want dan laat ze vet vanop haar heupen in haar billen spuiten om een ronder achterwerk te hebben. De operatie is live te volgen.

Een bericht gedeeld door Pommeline Tillière (@pommelinetilliere) op 14 Okt 2017 om 6:17 PDT

Allemaal nep

“We zijn het zat. We zijn het helemaal zat”, zeggen Lisa en Lize. “Dit is de Kylie Jenner-generatie geworden. Iedereen wil meer en nep zijn”, weet Lize. “Hoe nepper, hoe beter”, voegt haar vriendin eraan toe. De twee dames hebben het niet voor vrouwen die zich halfnaakt te kijk zetten op de sociale media. “Er is een verschil tussen klasse en ordinair”, zegt Lize. “Hoe meer kleren in aanheb op een foto, hoe minder likes ik krijg”, klinkt het.

Slecht voorbeeld

Daarnaast hebben de realitysterren een hekel aan zij die pronken met de ingrepen die ze laten doen. “Als mensen hun lippen, billen of borsten willen doen: dat is helemaal hun ding. Maar er zijn influencers die het gratis krijgen om het daarna te promoten. Ik vind dat het dan als influencer heel makkelijk is om die stap te nemen, maar het is een heel slecht voorbeeld”, aldus Lisa.

Chirurgen in de fout

Lips weer on fleek!!! ?????? My life, my choices, my problems, my mistakes, my lessons. Mind your own fuckin business ??Focus on your own issue before you talk about me! My life is not your story to tell ???? @houseofbratz Een bericht gedeeld door Playmate Rosanna Voorwald (@rosannavoorwald) op 21 Sep 2017 om 5:31 PDT

Lize gaat akkoord: “De grootste groep volgers op Instagram zijn vrouwen tussen 18 en 24 jaar, een heel beïnvloedbare leeftijdscategorie. Als chirurgie je beter zal laten voelen, doe het dan. Ik zou het zelf ook doen, maar ik zou het niet promoten. Het moet iets zijn dat vanbinnen komt, niet omdat je het ziet op iemands profiel. Daar gaat het fout. Wij krijgen ook berichten van plastische chirurgen die ons uitnodigen in de kliniek. We mogen doen wat we willen, maar dan vragen ze of ze de operatie mogen filmen. Waar zijn we mee bezig? Ik word ziek van deze generatie. Ik vind het gewoon niet oké.”