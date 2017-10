Max Verstappen heeft door, na afloop van de GP van de Verenigde Staten, een FIA-steward een mongool te noemen voor heel wat commotie gezorgd. Niet alleen in eigen land, maar ook daarbuiten volgde heel wat kritiek op de uitspraak van Verstappen.

De frustraties bij Max Verstappen na afloop van de GP van de Verenigde Staten zaten bijzonder hoog. De Nederlander had enkele bochten voor het einde van de race Kimi Raikkonen voorbijgestoken en dacht zo zeker te zijn van de derde plaats op het podium.

Het zou de bekroning geweest zijn van een erg sterke inhaalrace van op de zestiende plaats, ware het niet dat Verstappen bestraft zou worden met een tijdstraf van vijf seconden. Weg podium, weg zaligmakend gevoel. In de plaats kwam een vat vol frustraties dat openbarstte.

Tijdens een interview kort na de race op het Nederlandse 'Ziggo Sport' noemde Verstappen de steward die hem bestrafte "een mongool". Verstappen zei het tot twee keer toe tijdens datzelfde interview.

De desbetreffende racesteward is Garry Connelly, iemand die Verstappen in het verleden ook bestrafte tijdens de GP van Mexico 2016. Verstappen verdedigde toen zijn positie door naast de baan te gaan. Ook toen stond Verstappen klaar om naar het podium te gaan, waarna hij door eveneens een tijdstraf van vijf seconden aan de kant moest en Sebastian Vettel op het podium mocht. Deze keer was het dus in Austin een bijna identiek scenario, met Verstappen die opnieuw een tijdstraf van vijf seconden kreeg en Kimi Raikkonen, die andere Ferrari-piloot, die het podium op mocht.

Ook tijdens de GP van Japan 2016 wou Connelly Verstappen bestraffen en door het feit dat diezelfde Connelly deze keer Verstappen in Austin voor een tweede keer een podiumplaats ontnam, zorgde dat er mee voor dat Verstappen te midden van alle emoties Connelly een mongool noemde, dit zonder de desbetreffende steward letterlijk bij naam te noemen.

De uitspraak heeft niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, heel wat stof doen opwaaien. Verstappen heeft na afloop van de race niet met Connelly gesproken en ook excuses volgden er niet. Wel kwam Verstappen tijdens het Ziggo Sport-programma Peptalk terug op zijn uitspraak.

"Of ik hem wel eens heb gesproken? Ja, natuurlijk", zei Verstappen toen hem gevraagd werd of hij al ooit met Connelly had gesproken en of hij hem dan waarschijnlijk geen 'mongool' heeft genoemd.

"Nee, kijk: in het heetst van de strijd zeg je soms dingen," antwoordde Verstappen. "Ik bedoelde het niet slecht naar andere mensen, maar op dat moment flapt zoiets eruit".

Toen Verstappen vervolgens werd verteld dat er in zijn thuisland Nederland veel commotie was ontstaan over zijn uitspraak liet Verstappen weten dat het zeker niet de bedoeling was om iemand te beledigen.

"Natuurlijk was het niet beledigend bedoeld. Uiteindelijk maakt het niet uit wat je zegt, je zegt altijd wel iets verkeerds," besloot Verstappen.

Sommigen stellen zich echter openlijk de vraag of Verstappen tot de orde moet geroepen worden voor zijn uitspraken over een FIA-steward. Vorig jaar startte de FIA een onderzoek naar de uitspraken van Sebastian Vettel tijdens de GP van Mexico over FIA-racedirecteur Charlie Whiting. In volle frustratie zei Vettel toen dat "Charlie moest oprotten". Na uitgebreide excuses en de belofte dat het niet meer zou gebeuren werd het incident zonder gevolgen geklasseerd.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: