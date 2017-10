En dan deel je tijdens je huwelijksfeest plots de dansvloer met een beroemde popster

Een Amerikaanse koppel beleefde afgelopen weekend de dag van hun leven toen ze elkaar het jawoord gaven en een feestje bouwden in een hotel in Saint Louis. Hun speciale avond zou echter nog beter worden toen niemand minder dan popster Katy Perry plots binnenkwam, het kersvers echtpaar feliciteerde en enkele minuten de show stal op de dansvloer. “Het maakte de avond compleet”, aldus een dolenthousiaste genodigde.

De Amerikaanse zangeres Katy Perry dook afgelopen weekend samen met een tiental leden van haar Witness-tournee op in een trouwzaal in Saint Louis, een stad in de Amerikaanse staat Missouri. De popster (33), voor de gelegenheid uitgedost in een blauw jumpsuit en een petje, poseerde voor enkele foto’s met het gelukkige echtpaar en hun gasten. Daarna smeet ze zich op de dansvloer en toonde ze enkele danspasje in het gezelschap van de bruid.

“Het maakte de avond compleet”, zei Amy Prada, een gast op het huwelijk die het opmerkelijke tafereel op video vereeuwigde. “Het huwelijk was al perfect en de bruid was beeldschoon. Maar dat was echt wel de kers op de taart.”

De Amerikaanse popster gaf op zondag een concert in een nabijgelegen zaal en verbleef naar verluidt in het luxueuze hotel waar de trouwers feest vierden,en had blijkbaar niet veel zin om een avond stil te zitten. Maar zo gaf ze Hayley Rosenblum en haar kersverse echtgenoot Blonie Dudney een nacht die ze ongetwijfeld nooit meer zullen vergeten.