Moeten we de klok zondag voor de allerlaatste keer een uurtje terugdraaien?

In de nacht van zaterdag op zondag gaat om klokslag 3 uur de wintertijd weer in. Hoewel we dan een uurtje langer mogen slapen, vinden veel mensen het een grote ergernis om de wijzers van de klok te moeten verzetten. Maar misschien is dat straks niet meer nodig.

Wanneer we van zomertijd naar wintertijd gaan, betekent dat concreet dat we zaterdagnacht de wijzers van de klok om 3 uur een uurtje achteruit moeten draaien. Zo komen we weer uit op onze standaardtijd GMT +1, ofwel de wereldtijd plus een uur.

Het goede nieuws is dat we dus een uurtje langer kunnen slapen. Toch vinden veel mensen de overgang een grote ergernis. De maatregel werd ingevoerd in 1977 om energie te besparen, maar in de loop van de jaren is er steeds meer discussie over ontstaan.

Volgens RTL Nieuws is er nu een groeiende groep leden van het Europese Parlement die de EU-regeling over het verzetten van de klok onnodig vindt. De afwisseling tussen zomer- en wintertijd heeft volgens hen veel meer nadelen dan voordelen. Vooral het energiebesparende effect van de zomertijd zou achterhaald zijn.

Daarom zal vermoedelijk in december een resolutie ter stemming gebracht worden. Als de resolutie aangenomen wordt, betekent dat niet dat de zomertijd meteen wordt afgeschaft. Eerst is de Europese Commissie aan zet en daarna moeten de lidstaten het plan nog goedkeuren. Als een meerderheid van de EU-landen ook voorstander blijkt van afschaffing, dan is de zomertijd verleden tijd en zullen we het hele jaar door gebruikmaken van de wintertijd.