Italiaanse rode lantaarn voert trainerswissel door

Het Italiaanse Benevento heeft maandag zijn trainer Marco Baroni de laan uitgestuurd. De rode lantaarn van de Italiaanse Serie A heeft ook al een opvolger. De 38-jarige Italiaan Roberto De Zerbi neemt het roer over.

De Zerbi heet nog maar weinig ervaring op het hoogste niveau. Vorig seizoen debuteerde hij als coach in de Serie A bij Palermo. Daar moest hij al na zeven wedstrijden en evenveel nederlagen opstappen.

Benevento heeft ook zijn sportief directeur Salvatore Di Somma ontslagen. De grote schoonmaak volgt daags op een 0-3 nederlaag tegen Fiorentina. Daarmee brak de club een triest record. Op negen speeldagen werd niet één punt gesprokkeld. Tot zondag deelde Benevento het record met Venetië, dat zijn eerste acht matchen verloor tijdens het seizoen 1949-1950.

Benevento, een stadje van zo’n 60.000 inwoners, 90 kilometer ten noordoosten van Napels, promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in de geschiedenis naar de Serie A. Het is vooralsnog dus geen geslaagde passage. Het team scoorde in negen matchen slechts twee doelpunten en incasseerde er 22.