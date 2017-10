Lekkende gasfles zorgt voor hinder aan werken Knip

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Op de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen, net voor het kruispunt met de (onderbroken) Leien, is dinsdagochtend een gasfles beginnen lekken. De situatie is intussen onder controle.

In de aanhangwagen van een vrachtwagen waren er problemen met een gasfles. De brandweer kwam ter plaatse. Er is geen onmiddellijk gevaar, liet de Lokale Politie Antwerpen weten, die wel opriep om de buurt even te vermijden.

De rijbaan was een tijdje versperd, wat voor hinder zorgde in de omgeving.