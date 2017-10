Geen extra auto’s meer in Singapore

Singapore roept de uitbreiding van het wagenpark vanaf volgend jaar een halt toe. De Land Transport Authority (LTA) verlaagt vanaf februari 2018 de toegelaten jaarlijkse groei van het aantal wagens en motorfietsen van 0,25 naar nul procent.

De stadstaat is een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld en heeft een erg restrictief beleid rond autobezit. Inwoners mogen vanaf 2018 hun wagen of motorfiets enkel nog inruilen voor een nieuwe als de oude uit het land verdwijnt.

De bevolking van Singapore groeide sinds 2000 met bijna 40 procent tot meer dan 5,6 miljoen. Vorig jaar reden er ongeveer 600.000 voertuigen rond in de stadstaat van 716 km².

Investeren in openbaar vervoer

Twaalf procent van de oppervlakte in Singapore bestaat uit wegen. “De mogelijkheden om het wegennetwerk uit te breiden zijn niet onbeperkt”, zegt de LTA. Singapore heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer en de regering zal de komende jaren opnieuw miljarden in nieuwe bus- en spoorinfrastructuur investeren, klinkt het.

Voor bedrijfsvoertuigen en bussen blijft de maximale groei voorlopig op 0,25 procent. In 2020 herbekijkt de regering of de beperking voor particuliere voertuigen nog nodig is.