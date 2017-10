Duracell trekt stekker uit sociaal verpakkingsbedrijf

Heist-op-den-Berg - De Heistse vestiging van vzw Entiris, die mensen met een arbeidsbeperking tewerkstelt, heeft bijzonder slecht nieuws gekregen. Opdrachtgever Duracell verhuist vanaf volgend jaar de verpakkingsactiviteiten na meer dan dertig jaar naar Polen. Daarmee valt het werk voor een groot deel van de 190 Heistse werknemers weg. De directie van Entiris belooft dat niemand uit de doelgroep ontslagen wordt.

In de gebouwen in de Schaliehoevestraat in Heist-op-den-Berg worden al jaren batterijen van Duracell verpakt. Die taak wordt uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking die in het reguliere circuit ...