Lukt het deze keer wel? Zal de bekentenis van ex-rijkswachter Christian B. de speurders eindelijk leiden tot de echte schuldigen achter de terreur van de Bende van Nijvel? Zullen we binnen afzienbare tijd eindelijk weten waarom 28 mensen gruwelijk werden vermoord? En waarom het onderzoek 35 jaar lang geen enkel resultaat opleverde? Het zou echt wel moeten nu. Als de speurders deze belangrijke tip laten liggen, als deze bekentenis niet wordt aangegrepen om met man en macht verder te zoeken en tot op het bot te gaan, falen politie, justitie en politiek. Er is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw veel veranderd in dit land. Het is nu het moment om te bewijzen dat de hervorming van politie en justitie de juiste is geweest.

Nu alle verhalen over de Bende van Nijvel weer worden bovengehaald – de gruwel van de aanslagen zelf, de onbegrijpelijke wendingen in het onderzoek, de plotse verhuis van het dossier, de talloze complottheorieën, de twee onderzoekscommissies die er niet in slaagden om ook maar iets concreets boven te spitten – sta je versteld van de manier waarop de ordediensten toen functioneerden.

Wie had eigenlijk controle over de rijkswacht? Hoe kon het dat figuren als Madani Bouhouche en Robert Beijer daarin konden functioneren? Waarom slaagde niemand erin om de link tussen de Bende en de rijkswacht grondig te onderzoeken?

We leven nu in andere tijden. Die zouden andere dingen mogelijk moeten maken. De rijkswacht bestaat niet meer, er is nu een Comité P en de politie is geïntegreerd. Maar dat alleen biedt geen garantie. Het kan nog altijd misgaan. De piste is nog breed. Er moeten meer bekentenissen of duidelijke tips komen om het onderzoek opnieuw los te trekken.

Daarom wordt nu door verschillende politici en specialisten gepleit voor een nieuwe wetgeving voor spijtoptanten. Als de rijkswacht een rol heeft gespeeld in de Bende van Nijvel, moeten er nog betrokkenen zijn die willen praten als ze weten dat ze beschermd worden. Die getuigen zouden de hele zaak opnieuw vlot kunnen trekken.

N-VA stelt ook nog voor om het dossier opnieuw over te brengen naar Vlaanderen. Als je bedenkt hoeveel tijd we verloren hebben toen het in de jaren negentig van Dendermonde naar Charleroi moest worden overgeheveld, lijkt een nieuwe verhuis niet meteen een prioriteit. Een versterking van de ploeg die de nieuwe gegevens over de Bende moet onderzoeken, moet er wel komen, een regeling voor spijtoptanten ook. Dat engagement moet de politiek nu aangaan.

We hebben geen tijd te verliezen. Het Bende-dossier is een van de zwaarste en kwalijkste uit onze geschiedenis. De voorbije jaren hadden we bijna aanvaard dat het nooit opgelost zou kunnen geraken. Nu er weer een kans bestaat om klaarheid te scheppen, is het misdadig die te laten liggen.