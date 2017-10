Fietsveiligheid: ook Borgerhout vraagt om raadscommissie

Borgerhout - In navolging van het district Antwerpen en Merksem plant nu ook Borgerhout een raadscommissie rond fietsveiligheid in het district. Ook hier komt de vraag van oppositiepartij CD&V, gesterkt door meerderheidspartij Groen.

“Uit een recente enquête van Gazet van Antwerpen gaven heel wat lezers aan dat er in ons district nog tal van gevaarlijke kruispunten en wegen zijn. De Turnhoutsebaan is volgens hen de gevaarlijkste plek om in Borgerhout te fietsen. Dat is uiteraard niet nieuw voor ons. De verkeersonveiligheid van de Turnhoutsebaan heeft hier al verschillende malen op de agenda gestaan en we keurden unaniem, meerderheid en oppositie, bepaalde voorstellen goed, waaronder een Zone 30."

"Hoewel we weten dat er geen mirakel­oplossingen zijn, moeten we er alles aan doen om de verkeersveiligheid te verbeteren op onze Borgerhoutse wegen. Daarom wil ik vragen om hierover een raadscommissie te organiseren”, zo stelde raadslid Nahima Lanjri (CD&V) gisterenavond op de districtsraad. Ook Groen-raadslid Stef Lauwers stelde dezelfde vraag. Er zal zo snel mogelijk met de betrokken partijen die willen deelnemen een datum worden geprikt.