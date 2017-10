Ex-vrouw Christiaan B. doorbreekt stilte: “Die foto van ‘De Reus’? Dat is Chris, 100% zeker!”

Een rijkswachter die jenever of whisky dronk voor de dagshift. Een man die extreemrechtse praat verkocht en zot was van wapens. En een bruidegom die op hun trouwfeest kwaad met het servies smeet. Denise Vandyck (57), die in de jaren na de bloedige raids van de Bende met de vermoedelijke Reus getrouwd was, schetst een vernietigend beeld van hem. “Dat lelijk hoedje op die robotfoto? Daar heb ik hem destijds nog over aangesproken.”

