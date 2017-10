Deze projecten krijgen in 2018 financiële steun van de Burgerbegroting

Antwerpen - Bewoners van het district Antwerpen mogen zelf 1,1 miljoen euro, of een tiende van de volledige begroting verdelen zoals ze wensen. Dat is al vier jaar het concept van de burgerbegroting. Iedereen mocht in het voorjaar zijn projecten voorstellen, waarna en stemming bepaalde welke in vervulling zouden gaan. Gisteren werden de gelukkigen op het burgerbegrotingsfestival bekendgemaakt.

