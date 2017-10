Beerse - Ouders die geen tijd hebben om informatieavonden bij te wonen, kunnen in Beerse die sessies thuis online bekijken op hun computer. “Geen babysit hebben, is geen excuus meer”, zegt Inge Blondeel van het oudercomité De Singel in Beerse.

Drukke agenda’s of opvangproblemen voor de kinderen zijn bij jonge ouders of nieuw samengestelde gezinnen vaak een struikelblok om naar informatieavonden op school te gaan. In Beerse hebben ze iets gevonden ...